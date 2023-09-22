انت الان تتابع خبر وقاحة منقطعة النظير.. عنتيل مدينة نصر صيدلي يستغل مكان الصيدلية ويقوم بالتعدي على فتيات..تفاصيل تكشف لأول مرة حول ابشع حادثة في مصر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تكشف التقرير الفني الخاص بفيديوهات عنتيل مدينة نصر، الصيدلي خ ت، مفاجأة صادمة. حيث اتهمته زوجته بالاعتداء على سيدات وبنات صغيرات داخل الصيدلية بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر.



وقد كشف التقرير عن وجود مقطع فيديو مدته 15 دقيقة، تم تصويره في تاريخ 3 يوليو 2019 الساعة 8.30 مساءً، يظهر فيه الحجرة الداخلية للصيدلية.



ويظهر في الفيديو عنتيل مدينة نصر وهو يتجول في الحجرة، بينما تحمل سيدة صغيراً في يدها ويتبعها الصيدلي مدينة نصر. وفي المقطع، تظهر السيدة وهي ترتدي عباءة سوداء وطرحة بيضاء بها نقط سوداء،

وتظل منتظرة حتى يحضر عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - ويرفع ملابسها ويبدأ في فحصها بالسماعة على ظهرها وهي تحمل الطفل.



ويظهر الفيديو أن العنتيل قام بمضايقة السيدة وتحرش بها، ثم قام بحملها واحتضانها. وبعد ذلك، وضعت السيدة الطفل على الأرض وبدأت في ترتيب ملابسها، وظلت واقفة حتى انتهاء الفيديو