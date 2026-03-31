رئيس الأعلى للإعلام المصري: قنوات الأطفال لم تعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:15 مساءً - في إطار مناقشة التحديات المرتبطة بحماية الأطفال في العصر الرقمي، شدد خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضية يتطلب جهودًا متكاملة وليس أمرًا يسيرًا.

رئيس الأعلى للإعلام يكشف كيفية استفادة الأطفال من الوسائل التكنولوجية الحديثة

أوضح عبد العزيز أن هناك توجهًا للاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة بطريقة إيجابية، بما يتيح للأسر إمكانية مراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، وضبطه بما يتناسب مع القيم المجتمعية ويحمي النشء من التأثيرات السلبية.

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، والذي تناول عددًا من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان في مصر، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

رئيس الأعلى للإعلام المصري يكشف سبب عدم مناسبة قنوات الأطفال للجيل الحالي

في سياق متصل، أشار رئيس المجلس إلى التحديات التي تواجه إنتاج محتوى إعلامي موجه للأطفال، موضحًا أن إطلاق قنوات متخصصة في هذا المجال يتطلب استثمارات ضخمة، فضلًا عن صعوبة مواكبة طبيعة تفكير الأطفال في الوقت الحالي، والتي شهدت تغيرًا ملحوظًا بفعل التطور التكنولوجي.

كما لفت إلى أن الخطاب التوعوي لا يجب أن يقتصر على الأطفال فقط، بل يمتد ليشمل أولياء الأمور، في ظل وجود تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يستدعي تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي، خاصة مع تحول بعض أشكال المحتوى إلى أنشطة تجارية تستهدف تحقيق الربح على حساب الجودة والمضمون.

وعلى صعيد آخر، أكد عبد العزيز أن قطاع الدراما في مصر يشهد طفرة ملحوظة، مشيرًا إلى أن إنتاج نحو 100 عمل درامي سنويًا أصبح هدفًا يمكن تحقيقه في ظل الإمكانات المتاحة حاليًا، خاصة مع النجاحات الكبيرة التي حققتها العديد من الأعمال مؤخرًا من حيث نسب المشاهدة والإقبال الجماهيري.