رابط الأسطورة مباشر..بث مباشر مباراة السعودية ضد صربيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:15 مساءً - يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية جديدة ضمن تحضيراته المكثفة لكأس العالم 2026 عندما يلتقي مع منتخب صربيا على أرضه في لقاء يهدف من خلاله الجهاز الفني إلى اختبار جاهزية اللاعبين أمام منافس يتمتع بالقوة البدنية والتنظيم العالي.

لا يدخل المنتخب السعودي هذه المباراة باعتبارها مجرد لقاء ودي بل كفرصة لإعادة ترتيب الأوراق بعد الظهور الأخير حيث يسعى الجهاز الفني إلى تحسين الأداء العام للفريق خاصة في الجوانب الدفاعية وبناء الهجمات بشكل أكثر فاعلية.

كما تمثل المباراة فرصة لمشاهدة عناصر جديدة داخل التشكيل ومنح بعض اللاعبين دقائق أكبر بهدف الوصول إلى التوليفة الأنسب قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية ضد صربيا

تنطلق المباراة مساء الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام بعد ذلك بساعة واحدة في الإمارات بينما تُلعب في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وهو توقيت يضع المباراة في فترة مشاهدة مثالية للجماهير العربية.

كيفية متابعة مباراة السعودية ضد صربيا

سيكون البث متاحًا عبر منصة stc tv التي تتيح متابعة المباراة بشكل مباشر إلى جانب تخصيص قناة stc tv sports HD3 لنقل اللقاء مع تقديم تغطية تشمل التحليل الفني قبل وبعد المباراة، لتوفير تجربة مشاهدة متكاملة.

معلق مباراة السعودية ضد صربيا

يقود المعلق عبدالله الحربي مهمة التعليق على هذه المواجهة حيث يتولى نقل تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة مع إبراز أبرز اللقطات الفنية داخل الملعب ليضيف طابعًا حماسيًا لتجربة المشاهدة.