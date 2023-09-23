انت الان تتابع خبر الدنيا مقلوبة على الفرح .. حفل زفاف أسطوري يثير الجدل في مصر والوطن العربي وبحضور عدد كبير من الفنانين!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حفل زفاف ضخم وفاخر في محافظة الدقهلية المصرية. وقد اتهم البعض هذا الحفل بالبذخ والترف الزائد.



شارك في هذا الحفل عدد من الفنانين المشهورين في العالم العربي مثل كتامر حسني ومحمد حماقي ووائل جسار وحمادة هلال وأحمد شيبة ورضا البحراوي.



أطلق على هذا الحفل لقب "حفل زفاف أسطوري"، حيث أصبح حديث الساعة في مصر خلال الساعات الماضية. وقد وصفه البعض بأنه يشبه حفلات الغناء الكبيرة والمهرجانات. شهد الحفل حضوراً كبيراً من الضيوف، وتجهيزات ضخمة من الأضواء وأجهزة الإنارة. وقد تفاعل الحضور بشكل كبير في قاعة واسعة مزينة بأعلى مستوى بالورود والأنوار.



أثارت مقاطع الفيديو جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وكتب أحدهم على فيسبوك: "أريد أن أعرف ماذا يعمل العريس؟! الحفل كان مدهشاً وحراسه لم أرى مثلهم من قبل". وعلق آخر قائلاً: "الدنيا تعكس الفرح الخاص بالعريس، حيث غنى نصف الفنانين المشهورين وبالإضافة إلى ذلك، صاحب الحفل قام بتجهيز القاعة بشكل رائع".