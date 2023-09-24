انت الان تتابع خبر عريس إماراتي جرد عروسته من ملابسها في ليلة الدخلة وعندما تحسس بيدية اكتشف مفاجأة لاتحتمل قصمت ظهره وجعلته يفر مسرعاً من غرفة النوم..!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في زيارته للطبيب، تأكد العريس من صحة الأنباء التي تلقاها، حيث قام الطبيب بإجراء اختبارات وفحوصات للعروس، وتبين أنها حامل من زميلها في العمل.

كانت الصدمة كبيرة على العريس، حيث تبين أن العروس كانت تخونه وتكذب عليه طوال فترة خطوبتهما وحتى في ليلة الدخلة. ولكن بدلاً من أن ينهار ويعبر عن حزنه وغضبه بالطرق التقليدية، قرر العريس أن ينتقم من العروس بطريقة غير متوقعة.

في ليلة الزفاف، وبينما كان العروس والعريس في غرفة النوم، قام العريس بإعطاء العروس مشروب مخدر، حيث تأثرت بسرعة وفقدت وعيها. وبدلاً من أن يتمم العريس حفل الزفاف ويبدأ حياة جديدة، قام بتنفيذ خطته الانتقامية.

قام العريس بنقل العروس إلى منزل قديم ومهجور، حيث قام بربطها وتعذيبها بطرق وحشية. واستمر في تعذيبها لمدة أسبوع كامل، دون أي رحمة أو شفقة. وفي النهاية، توفيت العروس متأثرة بجراحها البالغة والتعذيب الذي تعرضت له.

بعد انتهاء عملية الانتقام، قام العريس بالاعتراف بجريمته للشرطة، وتم اعتقاله وتوجيه التهمة له بالقتل العمد. وبعد محاكمة عادلة، حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

تعتبر هذه الحادثة قصة مروعة ومؤلمة، تظهر الغضب والانتقام الشديدين الذي يمكن أن يدفع بالإنسان إلى ارتكاب أعمال شريرة ووحشية. وتؤكد على أهمية التوازن النفسي والصحة العقلية للأفراد، وضرورة التعامل مع الصعوبات والتحديات بطرق إيجابية وبناءة، دون أن يتسبب ذلك في إيذاء الآخرين.

قرر العريس أن يطلب مساعدة الطبيب لمساعدته في معرفة ما إذا كانت عروسته قد مارست العلاقة الحميمة من قبل. لم يتردد الطبيب في تقديم النصيحة وشرح الفرق بين الغشاء البكارة الطبيعي والغشاء البكارة الصناعي. كان العريس يأمل في قلبه أن تكون الشائعات غير صحيحة وأن تكون عروسته بكرًا. وفي ليلة الدخلة، لاحظ العريس علامات التوتر على وجه عروسته. عندما سألها عن السبب، قدمت له أعذارًا وقالت إنها أمر طبيعي لأي عروس في ليلة زفافها.

كان العريس متوترًا ومستعجلًا لمعرفة الحقيقة. دخل مع عروسته إلى غرفة النوم بحجة الشوق والحنين إليها. بعد أن خلعت ملابسها، بدأ في التحقق من الغشاء البكارة. بينما كان يتحسس، ترتجف أصابعه من الخوف. انهمرت دموعه عندما اكتشف أن الغشاء البكارة لعروسته صناعي وليس طبيعيًا.

حاول العريس السيطرة على نفسه ومحاولة الضغط على عروسته لتعترف له بما حدث. ولكنها أصرت على الانكار. هذا جعله يغادر الغرفة والفندق في تلك اللحظة ويترك عروسته وحدها تندب حظها وتتجرع مرارة خيانتها له.

انتظرت العروس حتى الصباح على أمل أن يعود العريس. ولكنه لم يعد وأغلق جميع هواتفه. لم يكن لديها خيار سوى العودة إلى منزل أهلها في يوم الصباحية وهي تنزف دموع الحزن والخزي. أما العريس، فقد اختفى عن الأنظار ولم يتم العثور عليه في المدينة. بعد ستة أشهر، عاد إلى المدينة وتزوج فتاة أخرى. أرسل لزوجته الخائنة ورقة الطلاق.

تمتلك العديد من الأشخاص قدرة كبيرة على الكتابة وتعبير أفكارهم بطريقة جذابة ومميزة. فالكتابة هي وسيلة فعالة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والتواصل مع الآخرين. ومع ذلك، قد يواجه البعض صعوبة في إيجاد أسلوب كتابة مميز يجذب القارئ ويحافظ على اهتمامه.

إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك في الكتابة واكتساب أسلوب كتابة مميز، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك في ذلك:

اقرأ بانتظام: القراءة هي أحد الأساليب الأكثر أهمية لتحسين مهارات الكتابة. قم بقراءة مجموعة متنوعة من الكتب والمقالات والروايات لتعرف على أساليب كتابة مختلفة وتغني مفرداتك وتوسع آفاقك الثقافية.

اكتب بانتظام: قم بممارسة الكتابة بانتظام لتطوير مهاراتك وتعتاد على الكتابة. أنشئ مدونة شخصية أو قم بكتابة يومية لتسجيل أفكارك ومشاعرك. ستلاحظ تحسنًا تدريجيًا في أسلوبك وتنظيم أفكارك مع مرور الوقت.

استخدم الأسلوب الشخصي: حاول أن تكون صادقًا وشخصيًا في كتاباتك. استخدم أسلوبًا يعكس شخصيتك ويعبر عنك بشكل فريد. قد يكون هذا الأسلوب أكثر جاذبية للقراء ويجعلهم يشعرون بالانتماء إلى ما تكتبه.

اهتم بالتنظيم والترتيب: قم بتنظيم أفكارك وجمع المعلومات بشكل منظم قبل البدء في الكتابة. استخدم الفقرات والعناوين الفرعية لتنظيم المحتوى وتجعله أكثر وضوحًا وسهولة قراءة.

قم بمراجعة وتحرير النص: بعد الانتهاء من كتابة النص، قم بمراجعته وتحريره بعناية. ابحث عن الأخطاء الإملائية والنحوية وتأكد من وجود تسلسل منطقي في الأفكار. قد يكون من المفيد أيضًا أن تطلب من شخص آخر قراءة النص وإعطائك ملاحظاته.

تعلم من الكتاب المحترفين: قم بقراءة أعمال الكتاب المحترفين وتحليل أساليبهم وأساليبهم. ابحث عن العبارات والتراكيب الجملية المميزة وحاول تطبيقها في كتاباتك الخاصة.

كن متحمسًا ومستمرًا: تطوير أسلوب الكتابة يستغرق الوقت والجهد. كن متحمسًا واستمر في ممارسة الكتابة وتحسين نفسك. لا تيأس من التحديات واستمتع بعملية تطوير مهاراتك.

باستخدام هذه الإرشادات، يمكنك تحسين أسلوبك في الكتابة واكتساب القدرة على الكتابة بأسلوب متميز وجذاب. قم بالاستثمار في وقتك وجهودك لتطوير هذه المهارة القيمة واستمتع بالتعبير عن أفكارك بطريقة فعالة ومؤثرة.