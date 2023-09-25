انت الان تتابع خبر بعدما أعلنت عن قيمة مهرها نصف مليون .. شابة مشهورة في سناب شات صيتة السبيعي تفاجئ متابعيها بانفصالها..لهذه الاسباب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الشهيرة سناب شات صيتة السبيعي متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بإعلان انفصالها عن زوجها بعد ثلاثة أيام فقط من كشفها لقيمة مهرها وهدايا الزواج.

وفي رسالة تم تداولها، قالت صيتة: "أتمنى لمحمد التوفيق في حياته وأن يجد السعادة، اليوم أعلن انفصالي وأشكر الله على أنها ملكة فقط. أتمنى أن يكتب الله له الحياة الأفضل وأن يوفقه في كل مكان يذهب إليه. وأسأل الله أن يعوضني بالخير يا رب".

وأرفقت صيتة الرسالة بمحادثة واتساب بينها وبين زوجها تطلب فيها الطلاق.

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو كشفت فيه صيتة عن هدايا زواجها والتي تضمنت أطقم ذهب وعطور باهظة الثمن، بالإضافة إلى صورة لحوالة بنكية تحمل مبلغ 500 ألف ريال، وهو قيمة المهر.