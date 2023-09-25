انت الان تتابع خبر الأسوأ قادم لا محالة… عاجل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر بشدة من كارثة كبيرة ستاكل البشر وهم أحياء في هذا بداية الأسبوع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الأمم المتحدة العالم من موجات حر أكثر شدة، في تحذير يتزامن مع موجة حر شديد يعاني منها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وفي تطور مقلق، من المتوقع أن تزداد موجات القيظ الحادة هذا الأسبوع، في بعض مناطق الكرة الأرضية الشمالي، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من موجات حر أكثر شدة في العالم.

وأعلنت الأمم المتحدة أنّه ينبغي على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة، حيث أكد جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن شدة هذه الأحداث ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة.

تم تسجيل درجات حرارة قياسية في عدة مناطق حول العالم، حيث تجاوزت درجة الحرارة في إيطاليا الـ40 درجة مئوية، وتفوقت المستويات الموسمية الطبيعية في مناطق إسبانيا بـ50 درجة، وشهدت الولايات المتحدة مستويات حرارة قياسية وحرائق في اليونان.

وفي اليونان، يعمل رجال الإطفاء بلا كلل لإخماد حرائق الغابات قرب أثينا، حيث تم إجلاء العديد من السكان من المنتجعات الساحلية التي تأثرت بشدة الحرارة.

في ظل معاناة الملايين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من درجات حرارة قياسية في مناطق وبلدان لم تشهد مثل هذه المستويات من الطقس من قبل، أصدرت الأمم المتحدة تحذيراً بأن موجات الحر الشديدة لم تنتهِ بعد وما زالت هناك حاجة للاستعداد لمزيد منها.

تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تشهد فيه إيطاليا موجة حر شديدة من أشد الموجات في تاريخها. وليست إيطاليا وحدها، فقد سجلت دول أخرى مثل إسبانيا واليونان والولايات المتحدة ومصر والصين درجات حرارة مرتفعة تهدد سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد جون نيرن، المستشار البارز في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن العالم يشهد ارتفاعًا مستمرًا في وتيرة ومدة وشدة موجات الحرارة. وأشار نيرن إلى أن الوضع سيستمر في التفاقم، وأن العالم يحتاج إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة.

وأشار نيرن إلى أن حدة موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي زادت بمعدل 6 أضعاف منذ الثمانينيات، ولا يوجد أي مؤشر على تراجع هذه الزيادة.