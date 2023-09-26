انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث إطلالة بالاسود القصير في حمام السباحة..ومتابع لسه الصيف مجاش يا بطل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو انستجرام صورًا جديدة من أحدث ظهور لها ودئما ما تقوم سارة سلامة بإطلالة مجنونة وجريء منها.

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة رائعة حيث ارتدت بلوزة بيضاء بأكمام طويلة كشفت عن معدتها وطابقتها مع الجينز الفاتح.

لم تبالغ سارة سلامة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ، واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة ، ونالت صورها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر الذي سقط على كتفيها ، ووضعت مكياجًا جذابًا يعتمد على الألوان الترابية الناعمة التي كشفت جمالها.