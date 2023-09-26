انت الان تتابع خبر كارثة مدمرة تزحف نحو الكويت وتقذف الرعب في قلوب المواطنين ... والأرصاد تطلق تحذيرات كبيرة...انجوا بأرواحكم قبل فوات الأوان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لتقارير إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، من المتوقع أن يسود طقس حار ورطب نسبيًا على المناطق الساحلية اليوم. ومن المتوقع أن تكون الرياح متقلبة الاتجاه وتتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح بين 06 و 30 كم في الساعة. قد تظهر بعض السحب المتفرقة أيضًا خلال فترة النهار.



وفي فترة الليل، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيًا، خاصة على المناطق الساحلية. ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح بين 12 و 35 كم في الساعة. قد تظهر بعض السحب المتفرقة أيضًا.



ووفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية، في حين تصل الدرجة الصغرى إلى 24 درجة مئوية.