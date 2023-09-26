انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة كبرى عن ملك المغرب وتصدم جميع المغاربة.. لن تصدقوا ماذا توقعت هذه المرة.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العرّافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تحققت توقعاتها في المغرب. وكانت عبد اللطيف قد تنبأت في وقت سابق بحدوث زلزال في المغرب هذا العام، بالإضافة إلى محاولة اغتيال رئيس تونس.

وفي ليلة رأس السنة، صرحت ليلي عبد اللطيف قائلة: "سوف يشهد المغرب هزات أرضية وحزنًا شديدًا، وسيتأثر أيضًا ملكه محمد السادس". وقدمت عبد اللطيف توقعاتها بأنها بشرى للمغاربة بتحسن في مستوى المعيشة وانتعاش في قطاع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين. وتوقعت أيضًا ارتفاع أسعار النفط وحل جميع المشاكل المتعلقة بالمغرب.