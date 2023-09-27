انت الان تتابع خبر عروسة سعودية تفر في ليلة زفافها من سرير الزوجية وتطلب الشرطة لإنقاذها فورا من زوجها.. لن تصدق ماذا فعل بها دون رحمة ولا شفقة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انتشار مقطع فيديو لعروس في أوزبكستان وهي تتلقى ضربة قوية وعنيفة على رأسها من العريس خلال حفل الزفاف، قامت الشرطة بالتدخل واستمعت إلى أقوال العروسين وأهلهما، خوفًا من حدوث ردود فعل سلبية في المستقبل.



وعلى الرغم من أن التطورات أظهرت أن العروس لن تفصل عن عريسها، فقد قامت السلطات بتقديم دعوى ضد رب الأسرة الجديدة بناءً على مادة تنص على أنه تم ارتكاب أعمال شغب طفيفة.

تعرضت العروس في حفل زفافها لاعتداء غريب ومفاجئ، حيث قام العريس بضربها بقوة على رأسها، على الرغم من أن الجميع في ذلك الوقت كانوا يشعرون بالسعادة والفرح. وقام العريس بتوجيه ضربة قوية على رأس العروس بعد أن هزمته في لعبة تقليدية تقام في مثل هذه المناسبات.



تم تداول مقطع فيديو من أوزبكستان يظهر العروس والعريس وهما يلعبان لعبة تقليدية صغيرة خلال حفل زفافهما، وفازت العروس في اللعبة مما جعل العريس يشعر بالإحراج والغضب ويقوم بضربها بقوة على رأسها، مما تسبب لها في الألم والحرج.