وداعاً للمقويات الهالكة للجسم...استخدم هذا البهار الحار بهذه الطريقة فقط حترجع الشايب شباب بقوّة 1000حصان هائج؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة "Syzygium aromaticum"، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة "yrtaceae".

وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً.

تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة. ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار.

كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطبا.

وعلى الرغم من أن موطن القرنفل هو "جزر التوابل" بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم.

القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21 الدهون:1.32 الدهون المشبعة: 0.35.

الكاربوهيدرات: 4.04 الألياف: 2.3 البروتينات: 0.39 الكولسترول: 0

تُعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته. وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن استخدامه كمنشط وبسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي، يعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال. ومن فوائده ما يلي:

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون: يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشطًا طبيعيًا ويعزز القوة لدى الرجل. ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي للحصول على هذه الفائدة.

2. الحفاظ على كتلة العظام: يعزز القرنفل كتلة العظام وخاصة مع تقدم العمر، حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها، مثل مركب الأوجينول (Eugenol). كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام وتعزيز صحتها وزيادة كتلة العظام.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يقلل القرنفل من خطر الإصابة بقرحة المعدة ويساعد على التئامها إن كانت موجودة.

بالإضافة إلى الفوائد السابقة، يستخدم القرنفل في تتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات رائعة. ويدخل في بعض الأطباق العربية الشهيرة كعنصر أساسي، مثل طبق الكبسة على سبيل المثال لا الحصر.

أشارت بعض المصادر الطبية مثل موقع "verywellhealth" إلى وجود فوائد طبية رائعة للقرنفل، حيث لا تقتصر فوائدها على إضفاء النكهة الجميلة، بل قد تفيد أيضًا في بعض الحالات الصحية. ويعتبر القرنفل مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين، مما يساعد على إعطاء هذه الزهرة اللون البني الجميل.عائلة أصباغ الكاروتين تُعتبر مضادات أكسدة وبروفيتامينات هامة جدًا لصحة الإنسان، ويمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى فيتامين أ، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة العين لدى الإنسان.

وفقًا لموقع "organicfacts"، هناك عشرة فوائد للقرنفل مثبتة علميًا من خلال الدراسات. يتم توفير هذه الفوائد بفضل وجود مركبات نشطة بيولوجيًا داخل هذه الزهرة الفريدة. وفيما يلي بعض الفوائد:

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع التسمم: استخدم القرنفل في الطب التقليدي لعلاج العديد من المشاكل الصحية. ووفقًا لكتاب "الأعشاب الشافية: العلاجات الطبيعية لصحة جيدة"، يساعد القرنفل في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم والتحكم في تهيج الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول القرنفل المقلي في وقف القيء بسبب خصائصه المخدرة. كما يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للقرحة ويستخدم كمسهل. ووفقًا لاستعراض أجري في عام 2018، يظهر زيت القرنفل، وتحديدًا مركب الأوجينول، فوائد أكثر من سوربات البوتاسيوم وبنزوات الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية الأخرى من حيث النشاط المضاد للميكروبات والسلامة والرائحة، مما يجعله خيارًا جيدًا كبديل للمواد الحافظة.

- يعزز القرنفل مناعة الإنسان: يصف كتاب "الأيورفيدا" بعض النباتات كعلاج فعال لتعزيز وحماية جهاز المناعة في الإنسان، ومن بين هذه النباتات زهرة القرنفل. ووفقًا للأبحاث، يحتوي برعم زهرة القرنفل المجفف على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تعزيز الدفاع الأخير للإنسان.

- تتمتع التوابل بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم بشكل عام. أظهرت الدراسات التي أجريت على مستخلصات القرنفل في المختبر أن مادة "الأوجينول" التي تحتوي عليها الزهور تقلل من الالتهاب الناجم عن الوذمة. كما يمكن للأوجينول تخفيف الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم. وبالتالي، يمكن أن يساهم تناول القرنفل بشكل عام في تخفيف الألم والالتهابات.

- يمكن للقرنفل أيضًا أن يساهم في الحفاظ على صحة الفم والأسنان. فتناول القرنفل يقلل من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان. كما أن مستخلصات برعم القرنفل تمتلك القدرة على منع نمو مسببات الأمراض الفموية ومنع تطورها. وبالتالي، يمكن استخدام القرنفل في علاج آلام الأسنان وتخفيف الألم بفضل خصائصه المسكنة للألم.

- وكالة "Commission E" التنظيمية الحكومية قد أوصت باستخدام القرنفل في علاج التهاب الفم واللثة، وأيضًا كمخدر موضعي في طب الأسنان.

- يمكن استخدام القرنفل في معالجة آلام الرأس والصداع بفاعلية كبيرة عند مزجه مع بعض التوابل والملح الصخري والحليب.