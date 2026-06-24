ضبط مواد محظورة لتلوين اللب والأغذية بمقلة فى أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 08:18 مساءً - أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية.

حملة مشتركة بين التموين وسلامة الغذاء

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن إدارة تموين غرب أسيوط، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، شنت حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية لمتابعة مدى التزامها بالمعايير الصحية وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

ضبط مادة التارترازين المستخدمة في الغش التجارى

وأضاف المحافظ، أن الحملة أسفرت، داخل إحدى أكبر مقالي اللب بمنطقة غرب أسيوط، عن ضبط عبوات من مادة "التارترازين" المستخدمة في تلوين بعض المنتجات الغذائية بالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين لاستخدامها في عمليات الغش التجارى.

إجراءات رادعة لحماية صحة المواطنين

وشدد محافظ أسيوط، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع الغذائية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

ضبط مواد محظور استخدامها في تلوين الأغذية ضبط مواد محظور استخدامها في تلوين الأغذية

استخدام مادة محظورة لتلوين الأغذية

اللب