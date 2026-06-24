صلاح وشوبير يزينان قائمة أفضل 10 لاعبين أفارقة تقييمًا في كأس العالم 2026

صلاح وشوبير يزينان قائمة أفضل 10 لاعبين أفارقة تقييمًا في كأس العالم 2026

التأمينات الاجتماعية: 11.5 مليون مستفيد من زيادة المعاشات بنسبة 15 %

التأمينات الاجتماعية: 11.5 مليون مستفيد من زيادة المعاشات بنسبة 15 %

حظك الأسبوع الرابع من يونيو2026 في الحب والعمل والصحة

حظك الأسبوع الرابع من يونيو2026 في الحب والعمل والصحة

تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران فى كأس العالم 2026

تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران فى كأس العالم 2026

ضبط مواد محظورة لتلوين اللب والأغذية بمقلة فى أسيوط

ضبط مواد محظورة لتلوين اللب والأغذية بمقلة فى أسيوط

أخبار اليمن : هيئة النواب تقف أمام مستجدات الأحداث

أخبار اليمن : هيئة النواب تقف أمام مستجدات الأحداث

الرئيس السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو

الرئيس السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو

رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى

رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى

خبيرة نفسية تنصحكِ عبر "دوت الخليج": هكذا تخففين هرمون التوتر بطرق طبيعية بسيطة

خبيرة نفسية تنصحكِ عبر "دوت الخليج": هكذا تخففين هرمون التوتر بطرق طبيعية بسيطة

بمناسبة اليوم الدولي لليوغا: ما مستقبل هذه الرياضة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؟

بمناسبة اليوم الدولي لليوغا: ما مستقبل هذه الرياضة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؟

الرئيسية أخبار مصرية

ضبط مواد محظورة لتلوين اللب والأغذية بمقلة فى أسيوط

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط مواد محظورة لتلوين اللب والأغذية بمقلة فى أسيوط

ضبط مواد محظورة لتلوين اللب والأغذية بمقلة فى أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 08:18 مساءً - أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

 

 تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية.

 حملة مشتركة بين التموين وسلامة الغذاء

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن إدارة تموين غرب أسيوط، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، شنت حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية لمتابعة مدى التزامها بالمعايير الصحية وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

 

ضبط مادة التارترازين المستخدمة في الغش التجارى

وأضاف المحافظ، أن الحملة أسفرت، داخل إحدى أكبر مقالي اللب بمنطقة غرب أسيوط، عن ضبط عبوات من مادة "التارترازين" المستخدمة في تلوين بعض المنتجات الغذائية بالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين لاستخدامها في عمليات الغش التجارى.

 

إجراءات رادعة لحماية صحة المواطنين

وشدد محافظ أسيوط، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع الغذائية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

 

ضبط مواد محظور استخدامها في تلوين الأغذيةضبط مواد محظور استخدامها في تلوين الأغذية

 

استخدام مادة لتلوين اللب

استخدام مادة محظورة لتلوين الأغذية

 

اللب

اللب

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مدبولي يهنئ منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم ويشيد بروح الإصرار والعزيمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق