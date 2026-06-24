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تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران فى كأس العالم 2026

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تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران فى كأس العالم 2026

تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران فى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 08:18 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية نحو الموقعة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بمنتخب إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ويحمل مفتاح التأهل الرسمي للأدوار الإقصائية بالعرس العالمي.

 

 

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق المباراة المرتقبة بين مصر وإيران في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.

 

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس، والتي أعلنت امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

 

حقق منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك عقب تفوقهعلى نظيره نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية، من مواجهات المجموعة السابعة من كأس العالم، على أرضية ملعب بي سي بليس، بمدينة فانكوفر الكندية.

 

وحولت مصر تأخرها بهدف لفين سورمان في الدقيقة (15) إلى فوز بفضل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقة (58) ومحمد صلاح بالدقيقة (67) والبديل محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة (82) من زمن المباراة.

 

 

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026

المباراة الختامية فى دور المجموعات ستكون بين مصر وإيران تقام يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.

 

يمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس، والتي أعلنت امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

 

 

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر وفرص التأهل

يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم بطاقة التأهل رسمياً حتى الآن، ويحتاج المنتخب الوطني إلى التعادل أو الفوز أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة لضمان العبور إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

 

أما في حال الخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع «الفراعنة» إلى المركز الثالث، إلا أن آمال التأهل ستظل قائمة عبر المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وفق النظام الجديد للبطولة.

 

 

 

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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