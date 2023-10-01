انت الان تتابع خبر دلالات قيام الساعة ظهرت في هذه الدولة... رضيـع صغير يصعق الجميع ويجعلهم مذهولون ويفضح خيانة أمه بعد ولادتهُ مباشرةً لن تصدقوا ماحدث وكيف كشفها.. تفاصيل؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اكتشفت أم لأربعة أطفال أن زوجها قد خانها مع صديقتها المقربة بعد أن أنجبت صديقتها مولودة جديدة تحمل نفس وحمة ابنها.

شاركت المرأة التي تدعى هيلي قصتها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وقالت إن صديقتها طلبت منها حضور عملية إنجابها لمولودتها، وقبلت الدعوة بكل سرور، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. لكنها هيلي تعرضت لصدمة بعد بضعة أيام، عندما كانت تساعد في تغيير حفاض الطفلة، ولاحظت وجود وحمتين وراثيتين موجودتين لدى ابنها أيضًا، حيث ورثهما عن زوجها، وعندما واجهت صديقتها بالأمر، اعترفت أنها أقامت علاقة مع زوجها.

وقالت هيلي على تيك توك "عندما كانت في المخاض، اتصلت بي وأخذتها إلى المستشفى. كنت معها خطوة بخطوة وأعطيت الطفلة حمامها الأول، لقد كانت تجربة جميلة، لن أنساها أبدًا. كنت سعيدة لكوني جزءًا منها".

وحمة وراثية

وأضافت هيلي "لسوء الحظ، بعد ثلاثة أيام رأيت الوحمة الوراثية، التي أعرفها جيدًا لأن ابني الأكبر مصاب بها، إنها قطعة إضافية من الغضروف تنمو خارج الرقبة لذلك يبدو وكأنه نسخة صغيرة من فرانكشتاين".

ذكرت هيلي أنها لاحظت ظهور بروزات على عنق الطفلة أثناء تغيير حفاضتها. ولاحظت هذه البروزات أيضًا على أطفالها الآخرين، مما جعلها تعرف بالتأكيد أن الطفلة هي ابنة زوجها في ذلك الوقت. وفي وقت لاحق، اعترفت صديقة هيلي المقربة بوجود هذه العلاقة.