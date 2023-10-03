انت الان تتابع خبر تفاصيل مرعبة حول كارثة زفاف الحمدانية تهزّ الشارع العراقي وتكشف الحقيقة المرّة الصادمة وراء الحريق.. (مفاجأة مدوية تهزّ قلوب العالم) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادث حريق الحمدانية بالعراق، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بالحادث المأساوي الذي هز العراق والوطن العربي والعالم أجمع.

وأظهرت نتائج تحقيق حكومي في الحريق الذي شب بقاعة زفاف في قرية بشمال العراق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، أن سببه هو تقصير جسيم و”عدم توفير مستلزمات السلامة في وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لتسعمائة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمائة كحد أقصى.

وجاء في نتائج التحقيق أن “الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور

وقال الشمري “سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(السجاد) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفج

وأضاف “القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ

وأصيب 150 شخصا على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضا باسم قرقوش”.