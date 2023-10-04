انت الان تتابع خبر نزول ديدان من السماء ورعب في شوارع هذه الدولة..العرافه ليلى عبد اللطيف تذرف الدموع بعد تحقق نبوئتها المرعبة وتحذر من كارثة دموية لن تبقي ولن تذر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف عن تحقق توقعاتها بشأن خروج الديدان في مدينة بكين الصينية، الأمر الذي اثار فزع الجميع وأثار هذا الخبر الكثير من الجدل، حيث لم يتوقع الكثير من الجمهور أن يحدث هذا بالفعل وتخرج ديدان في يوم من الايام.

دائما مايربط البعض من الجمهور حدوث أي أمر أو ظاهرة في أي دولة، بتنبؤاتها المرعبة، حيث شهدت بكين الصينية ظاهرة أثارت فزع السكان بعد سقوط الديدان على الأرض مثل العاصفة.وجاء بالفيديو سقوط الديدان فى الشوارع مثل العواصف الممطرة، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار"، لكن تم تكتيم الخبر حتى لايصاب الناس بالذعر.

من جهة اخرى، تطرقت ليلى عبداللطيف خلال توقعاتها إلى أحدث المستجدات الفنية، كما تنبأت ببعض الأحداث التي سيشهدها العالم وبعض الدول العربية.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف بأنه خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام.

وقالت ليلي عبداللطيف:" إن فرنسا ستعلن حالة الطوارئ في باريس لحدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة، بما يؤدي لحدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد مستشفيات العالم، وسيكون في دولة تعاني من ويلات الحرب."

وتوقعت أيضًا بأن اليابان سيشهد كارثة طبيعية يؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحى وستتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ لحدث مؤسف، وسنرى العالم في حالة من القلق والحذر، وبعض دول العالم تتأهب لمواكبة هذا الحدث وموجة صقيع تضرب دول عربية، وتسبب التهابات حادة بالرئة تنتج عنها حالات وفاة وسيتعرض أحد أكبر بنوك العالم لفضيحة كبيرة تؤدي لكارثة مالية، ما يجعل هذا البنك يعلن إفلاسه ويغلق.

وكانت العرافة اللبنانية توقعت ظهور وباء خطير في إحدى الدول، وتنبأت أن هذه الدولة ستعزل نفسها عن العالم الخارجي وتتحول إلى مدينة أشباح ولم تتوقف توقعاتها عند هذا الحد، بل توقعت أيضًا ظهور سلاح جرثومي خطير جدًا ينتقل بسرعة عبر الهواء ويتسبب في انتشار وباء خطير في المانيا.