انت الان تتابع خبر يعادل حجم الأرض 8 مرات.. اكتشاف كوكب جديد صالح للحياة، ودول كاملة تقرر الانتقال اليه سريعًا..تفاصيل ستصيبك بالجنون والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عرض برنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " اكتشاف كوكب جديد قد يصلح للحياة".

وجاء في التقرير أن الأمر يبدوا أن هناك حياة في كوكب بالفضاء، وأن العلماء في وكالة ناسا، شاهدوا شيء وهو :" هناك حياة على كوكب يبعد عن كوكب الأرض بـ 120 مليون سنة ضوئية".

وكشفت مذيعة القناة أن ما توصل له العلماء يعطي الأمل بأن هناك حياة، في مكان آخر غير الأرض، ولكن هناك صعوبة في الحصول على صور من هذا الكوكب.

وأشارت إلي أن العلماء ستحصل على صور بعد عام، وأن هذا الكوكب بحجم الارض 8 مرات.