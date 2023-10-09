انت الان تتابع خبر علامات الساعة الكُبرى في مصر … فتاة مراهقه تصرخ وتطلب المساعدة جوزي قليل ادب عمل الحرام مع أختي وأمي أسجنوه يا محكمة فوراً ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل قصة فتاة مصرية تشكو زوجها اكام المحكمة تصرخ وتقول هتك عرض أختي وتحرش بأمي”.. كلمات قالتها “عبير. س” خلال إقامتها دعوى خلع زوجها “علاء. م” أمام محكمة الأسرة.

قالت الزوجة في دعواها إنها عاشت حياة سعيدة مع زوجها، وبعد وفاة شقيقها الأكبر حضرت شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 19 سنة للمعيشة معهما لمعاناتها من الوحدة؛ تضيف “اعتبرها زوجي مثل ابنته لأننا لم نرزق إلا بولد”.

وأضافت الزوجة أنها بعد 5 سنوات زواج، تغيرت معاملة زوجها لشقيقتها التي كبرت وظهر عليها ملامح الأنوثة والجمال “أصبح يلامسها بصورة غير طبيعية.. عشت في قلق مستمر وخوفت عليها ومبقتش أسيبهم لوحدهم أبدًا”.

زادت المشكلات بين الزوجين، فكرت الزوجة الثلاثينية في الطلاق، لكنها تراجعت لحبها لزوجها، لكن مع استمرار قسوته في معاملتها وخيانته المتعددة لها، بالإضافة لامتناعه عن منحها حقوقها الزوجية ومصروفها الشهري، قررت خلعه.

رفعت الزوجة دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع، لكنها تراجعت عنها حفاظًا على طفلها وتصالحت مع زوجها “اكتشفت إن دي غلطة حياتي وكان لازم انفصل عنه”.

وعن قرارها مرة أخرى بالانفصال، قالت “جوزي خاني وضيع أختي الصغيرة.. شوفته نايم معاها في السرير.. مقدرتش أتحمل وكنت هضربه بسكينة فهرب”، مضيفة “لما عرفت والدتي باللي حصل قالتلي إنه اتحرش بيها”.

لذا لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب خلع زوجها في الدعوى رقم 1397 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.