انت الان تتابع خبر بدون ذرة خجل.. شابة سعودية تعترف بجراءة صادمة للجميع بأنها تربي حيواناً ضخما في حديقة منزلها وتفعل معه هذا الشيء بشغف كل ليلة دون ملل او توقف !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الشابة السعودية روزانا الديني عن تربيتها لأسد مفترس في منزلها، وأكدت أنها تحبه بشكل كبير ولا تخجل من الإفصاح عن حبها الشديد له، وهو يحبها أيضًا. وقالت روزانا في تصريح لقناة العربية: "أنا لا أستطيع التخلي عنه، لأنني أحبه وهو يحبني، لذلك أنا في ورطة".

اشتهرت روزانا بعشقها لتربية الحيوانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت الناس علاقتها الحميمة مع الأسد الذي أطلقت عليه اسم "كادي". وتلقت روزانا تعليمات تتهمها بالتفاخر بتربية الأسد، ولكنها لم تتأثر بهذه التعليمات واستمرت في رعايته بكل حب وعاطفة.

تعود شغف روزانا برعاية الحيوانات إلى معاناتها الطويلة مع فقر الدم الحاد الذي أصابها، والذي دفعها للتفرغ لرعاية الحيوانات وإظهار إنسانيتها في مجال الرعاية الحيوانية.