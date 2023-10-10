انت الان تتابع خبر علامات الساعة تظهر لامحال.. شباب مصريون يمارسون هذا الفعل الفاضح والبشع مع سيدة وابنتها في منتصف الشارع وصراخ الاثنتان ونزيفهم ملأ الطريق!!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على سيدة وطفلتها بالقليوبية.

.بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من طرف أول: (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية وكدمات" - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من طرف ثانى:

(سائق بشركة المياه - مقيم بذات الدائرة) لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال .وأمكن ضبط المشكو فـى حقه وإعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفـى وقت لاحق تبلغ للقسم من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل ،كريمتها "مصابتان بحروق متفرقة- مقيمتان بدائرة القسم) وبالإنتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام (إثنين من أقارب الطرف الأول - مقيمان بذات العنوان) بإلقاء مادة كيميائية على المصابتان مما أدى لحدوث إصابتهما إعتقاداً منهما بأنهما أقارب الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.