 أوبر تتيح حجز طائرات هليكوبتر عبر تطبيقها بدءًا من  2026

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة جوبي الناشئة في مجال التاكسي الجوي أن طائرات الهليكوبتر التابعة لشركة Blade Air Mobility ستتوفر للحجز عبر تطبيق "أوبر" اعتباراً من عام 2026.

وسيتمكن مستخدمو "أوبر"، خصوصاً في نيويورك وجنوب أوروبا، من الاستفادة من الخدمة على أكثر الخطوط طلباً مثل الرحلات إلى المطارات.

ويأتي الإعلان بعد شهر واحد من استحواذ "جوبي" على قسم نقل الركاب في "Blade" مقابل 125 مليون دولار، في حين يظل قسمها الطبي المستقل مسؤولاً عن نقل الأعضاء الحية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وتسوق الشركتان هذه الخطوة باعتبارها تمهيداً لإطلاق سيارات الأجرة الجوية الكهربائية من جوبي (eVTOL)، المقرر أن تبدأ أولى خدماتها التجارية في دبي عام 2026 قبل التوسع إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة.

يذكر أن "أوبر" و"جوبي" تتمتعان بعلاقات ممتدة، إذ استحوذت الأخيرة في عام 2020 على قسم "إليفيت" التابع لشركة أوبر، مما عزز مكانتها في سباق الطائرات الكهربائية.

واليوم، تملك "أوبر" نحو 2.5% من أسهم "جوبي" بينما تواجه شركات منافسة مثل "فولوكوبتر" و"ليليوم" أزمات مالية وصلت حد الإفلاس.