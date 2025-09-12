الرياض - كتبت رنا صلاح - في مطبخ كل منزل تعتبر الأواني والمقالي الأدوات الأساسية التي تستخدم يوميًا في عمليات الطهي والتحضير، ولكن في بعض الأحيان قد تتعرض هذه الأواني للحرق نتيجة تعرضها للنار فترات طويلة مما يترك طبقة محروقة صعبة التنظيف، وفي هذه الحالات يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لتنظيف هذه الأواني بسرعة وسهولة دون الحاجة لمجهود كبير؛ ولذلك سنقدم بعض الطرق المنزلية البسيطة والفعّالة لتنظيف الأواني المحروقة من خلال استخدام مواد طبيعية متوفرة في كل منزل حيث تساهم هذه الطرق في إعادة الأواني إلى حالتها الأصلية مما يجعلها تبدو كأنها جديدة تمامًا.

في دقائق معدودة هتبقى بتبرق.. خطوات تنظيف الأواني المحروقة بمكونات منزلية

طرق تنظيف الأواني المحروقة

يعتبر تنظيف الأواني المحروقة تحديًا كبيرًا، ولكن يمكنك الاعتماد على بعض الحيل الذكية لتحقيق نتائج مذهلة بأقل جهد، ومن هذه الطرق:

استخدام الليمون والخل الأبيض

قومي بخلط كوب من الخل الأبيض مع كمية من عصير الليمون في زجاجة بخاخ.

رشي هذا المحلول الناتج على الأواني المحروقة واتركيه لبضع دقائق.

قومي بفرك الأواني بإسفنجة أو فرشاة ناعمة، ومن ثم اغسليها بالماء.

بيكربونات الصوديوم

امزجي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع لتر من الماء الساخن.

ضعي الأواني المحروقة في هذا الخليط، واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل.

اغسلي الأواني بالماء والصابون بعد الانتهاء من النقع.

استخدام الكركديه المغلي

يعتبر الكركديه المغلي وسيلة فعالة لتنظيف الأواني المحروقة بفضل خصائصه المنظفة القوية. إليك طريقة استخدامه بكفاءة:

قومي بغلي لتر واحد من الماء الساخن في إناء كبير، وأضيفي كمية مناسبة من أوراق الكركديه إلى الماء المغلي.

اتركي الخليط على النار حتى يبدأ في الغلي، ثم ضعي الأواني المحروقة في الخليط المغلي واتركيها تنقع لمدة تصل إلى 10 دقائق.

ارفعي الإناء الموجود به الأواني من فوق النار بعد مرور الوقت المحدد.

اتركي الأواني في الخليط لمدة ساعة على الأقل، ممكن أن تتركيها لفترة أطول إذا كانت الأواني محروقة بشكل شديد.

بعد ذلك قومي بغسل الأواني بالماء والصابون باستخدام إسفنجة أو فرشاة ناعمة.