الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التاخر بإنجازه، وازدياد معاناة المراجعين، طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، باستكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الإيمان الحكومي وخصوصا مواقف السيارات.

التأخر بإنجاز مشروع مستشفى الإيمان بعجلون يزيد معاناة المواطنين

وأشاروا إلى أن المواقف الحالية ضيقة؛ مما يضطرهم للاصطفاف بعيدا عن مداخل المستشفى، وهو ما يشكل عبئا عليهم للوصول إلى المستشفى وبخاصة المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية.

وقال رئيس بلدية كفرنجه السابق المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن تأخر إنجاز مواقف السيارات يضاعف معاناة المراجعين، حيث تمت المطالبة أكثر من مرة بضرورة استكمال هذه المرحلة، مبينا أن بقاء المستشفى بلا مواقف للمركبات يفاقم الأزمة الحالية.

وأكد النائب السابق الدكتور فريد حداد، أهمية استكمال المرحلة الثالثة من مشروع المستشفى وخاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات للتخفيف من الازدحامات بمحيط المستشفى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين، داعيا إلى ضرورة إعادة إدراج عطائها وخصوصا أن مخصصاتها متوافرة ولا يوجد ما يستدعي التأخير.

وبين رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، أن استكمال المرحلة الثالثة سيعالج الازدحام في محيط المستشفى، مشيرا إلى أن مراجعيه في تزايد مستمر ما يتطلب توفير مرافق مساندة تتماشى مع حجم الخدمة الطبية المقدمة.

وقال رئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس معاوية عنانبة، إن المجلس يتابع سير العمل بالمرحلة الثالثة لضمان إنجازها بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن وجود مواقف للمركبات سيسهل على المراجعين والعاملين في ظل التطور الذي يشهده المستشفى.

وأشار مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد بني نصر، إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة بلغت 70 بالمئة وتشمل مكاتب إدارية وكراجات تتسع لـ450 مركبة ومستودعات وقاعات للاجتماعات، متوقعا الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف بني نصر، أن المبنى الجديد سيستوعب المكاتب الإدارية والمستودعات ما يتيح استحداث عيادات جديدة في المقر الحالي لخدمة المواطنين، مبينا أن عدد مراجعي العيادات الخارجية خلال الشهر الماضي بلغ 11318 مراجعا فيما استقبل قسم الطوارئ 6660 مراجعا وأجريت 177 عملية جراحية، مشيرا إلى أن عدد أسرة المستشفى 223 سريرا.

بترا