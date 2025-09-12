الرياض - كتبت رنا صلاح - آيفون 17 برو ماكس، ليس مجرد ترقية، بل هو تحول جذري، إنه قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية، تكسر كل المعايير المألوفة، لقد صُمم هذا الهاتف ليكون أكثر من مجرد جهاز، فهو يقدم تجربة استثنائية بفضل ابتكاراته الثورية وقدراته التي تفوق كل التوقعات، آبل تفتح بهاتفها الجديد عصرًا مختلفًا، وتُثبت مرة أخرى أنها الرائدة في مجال الابتكار.

موعد حجز هاتف آيفون 17 برو ماكس في السعودية والإمارات وسعر الهاتف وأبرز مواصفات الهاتف الأسطورية Apple

فيما يلي، نظرة تفصيلية على أبرز المواصفات التي أُعلن عنها لهذا الهاتف المنتظر:

المواصفات التفاصيل

الشاشة شاشة LTPO Super Retina XDR OLED قياس 6.9 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز بتقنية ProMotion، مع حماية من زجاج Ceramic Shield من الجيل الجديد.

المعالج معالج Apple A19 Pro المصنوع بتقنية 3 نانومتر، لتقديم أداء استثنائي في الألعاب والمهام الثقيلة.

الذاكرة العشوائية ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

الكاميرات الخلفية نظام تصوير ثلاثي العدسات بدقة 48 ميجابكسل لكل منها، يشمل عدسة رئيسية، وعدسة فائقة الاتساع، وعدسة تقريب بصري (Telephoto) تصل إلى 5x.

الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 24 ميجابكسل مع مستشعر جديد لتحسين صور السيلفي.

البطارية بطارية بسعة 4832 مللي أمبير تدعم الشحن السريع اللاسلكي بقوة 25 واط.

التصميم إطار من التيتانيوم من الدرجة الخامسة مع واجهة وخلفية زجاجية، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

نظام التشغيل iOS 26 مع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة (Apple Intelligence).

سعر هاتف آيفون 17 برو ماكس في السعودية

في السعودية للنسخة 256 جيجا بسعر 5700 درهم، وللنسخة 512 جيجا بسعر 6700 درهم، وللنسخة 1 تيرا بسعر 7700 ريال، وللنسخة 2 تيرا بسعر 9700 ريال،

سعر هاتف آيفون 17 برو ماكس في الإمارات

في الإمارات للنسخة 256 جيجا بسعر 5100 درهم، وللنسخة 512 جيجا بسعر 5950 درهم، وللنسخة 1 تيرا بسعر 6800 درهم، وللنسخة 2 تيرا بسعر 8500 درهم.

موعد حجز هاتف آيفون 17 برو ماكس

سيبدأ الطلب المسبق على الهاتف في 12 سبتمبر، على أن يتوفر رسمياً في الأسواق العالمية بحلول 19 سبتمبر، ومع هذه الإطلاقات، تعيد أبل تعريف حدود الابتكار، وتؤكد أن المستقبل ليس مجرد فكرة، بل هو بين أيدينا.