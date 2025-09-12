تحذير خطير عن العدس قبل ما تاكله.. طباخ مشهور يكشف عن سم قاتل موجود في العدس دون ان نعرف.. اوعى تدخله بيتك

الرياض - كتبت رنا صلاح - العدس من البقوليات الأساسية في أغلب البيوت العربية، ويُعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين النباتي والعناصر الغذائية، لكن هل كنت تعلم أن العدس قد يحمل خطرًا صحيًا خفيًا؟

في تحذير صادم، كشف طباخ عربي شهير عن وجود مادة سامة محتملة في العدس يمكن أن تؤثر على الصحة بشكل خطير إذا لم يُطهى بالطريقة الصحيحة، التفاصيل تُثير القلق، لكن الحل بسيط وموجود في مطبخك.

ما هي المادة السامة الموجودة في العدس؟

بحسب ما ذكره الطباخ، فإن العدس النيء أو غير المطهو جيدًا يحتوي على مركبات طبيعية تُعرف باسم “الليكتينات”، وهي مواد قد تسبب:

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ضعف في امتصاص بعض العناصر الغذائية.

في حالات نادرة، تسمم غذائي خفيف.

ورغم أن هذه المواد موجودة بنسب طبيعية، فإن عدم طهي العدس بشكل كافٍ قد يجعلها ضارة وخطيرة، خاصة للأطفال وكبار السن.

الطريقة الصحيحة لطهي العدس وتفادي الخطر

لتجنب أي ضرر، يجب اتباع الخطوات التالية:

نقع العدس في الماء لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

التخلص من ماء النقع وغسل العدس جيدًا.

غلي العدس جيدًا لمدة لا تقل عن 20–30 دقيقة لضمان تكسير المواد الضارة.

تجنّب تناول العدس نصف مطهو أو إضافته نيئًا في وصفات غير مطبوخة.

العدس مفيد، لكنه قد يكون خطيرًا إذا لم ننتبه لطريقة تحضيره، لا تدخله بيتك قبل ما تعرف الطريقة الصحيحة لطهوه صحتك وصحة عائلتك تستحق الانتباه.