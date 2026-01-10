الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت عن البلاد، عبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، عن دعم الولايات ⁠المتحدة للشعب الإيراني,

تجدد المناوشات بين إيران وأمريكا حول الاحتجاجات

ونفت واشنطن الاتهامات الإيرانية بأنها تؤجج الاحتجاجات، حيث كتب روبيو على منصة "إكس": "⁠الولايات المتحدة تدعم ⁠الشعب الإيراني الشجاع"، فيما أفادت منظمة نتبلوكس باستمرار "انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد" في إيران اليوم.



وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "تشير البيانات إلى أنّ انقطاع الإنترنت مستمر منذ 36 ساعة، ما يحدّ بشكل كبير من قدرة الإيرانيين على الاطمئنان على سلامة أصدقائهم وأقاربهم".



وكان الرئيس دونالد ترامب ⁠قد وجه تحذيرا جديدا لقادة إيران أمس الجمعة قائلاً: "من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار، لأننا سنطلق النار أيضاً".



وقبل ذلك، وصفت واشنطن، مساء الجمعة، اتهامات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لها بتأجيج حركة الاحتجاج التي اتسعت رقعتها في إيران بـ"وهمية".