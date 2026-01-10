الرياض - كتبت رنا صلاح - توفي رضيع عمره سبعة أيام، صباح السبت، في دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب البرد القارس، وانخفاض درجات الحرارة، لتتجاوز حصيلة الوفيات نتيجة المنخفض الجوي في قطاع غزة الـ15 حالة وفاة، بحسب مصادر طبية.

وفاة رضيع في غزة بسبب البرد القارس

وتعكس هذه الأرقام خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد، في ظل معاناة أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.

من جهته، قال رئيس الصليب الأحمر الألماني، هيرمان غروهه، "إن الأوضاع المتدهورة أصلا لسكان قطاع غزة تفاقمت بشكل أكبر خلال فصل الشتاء".

وفي تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية قال غروهه: "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن".