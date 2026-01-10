نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 50 ألف وظيفة خلال ديسمبر أقل من المتوقع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يناير 2026 02:52 مساءً - العربية نت_ تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر وسط حذر الشركات بشأن التوظيف بسبب الرسوم الجمركية على الواردات وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتراجع معدل البطالة إلى 4.4%، مما يدعم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 56 ألفاً في نوفمبر في أعقاب تعديل بالخفض، وفقاً لـ “”.

وتوقع اقتصاديون استطلعت “” آراءهم إضافة نحو 60 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي بعد زيادة قدرها 64 ألفاً في نوفمبر.

وأشار تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أن سوق العمل لا تزال عالقة في ما سمّاه الاقتصاديون وصانعو السياسات بوضع لا توظيف ولا تسريح.

وارتفع النمو الاقتصادي وإنتاجية العمال في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وجرى تعديل معدل البطالة لشهر نوفمبر إلى 4.5% من 4.6% التي أعلن عنها سابقاً.

كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “” هو انخفاض معدل البطالة إلى 4.5% في ديسمبر.

وقدر بعض الاقتصاديين أنه يجب توفير ما بين 50 ألفاً إلى 120 ألف وظيفة كل شهر لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.

وخفض البنك المركزي المصري الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% في ديسمبر، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه من المرجح أن يحجموا عن إجراء مزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي بحثاً عن إشارات حول اتجاه الاقتصاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 50 ألف وظيفة خلال ديسمبر أقل من المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.