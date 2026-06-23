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خالد هاشم: الصناعات الكيماوية ضمن أساسيات استراتيجية 2030

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خالد هاشم: الصناعات الكيماوية ضمن أساسيات استراتيجية 2030

خالد هاشم: الصناعات الكيماوية ضمن أساسيات استراتيجية 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:18 مساءً -  

 

1. الصناعات الكيماوية ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية بالدولة
2. أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع والعمل على نقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية

 

 

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع المهندس إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر للدهانات، لبحث مشروعات الشركة الحالية في مصر، واستعراض خطتها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس محمد الرفاعي، مدير المبيعات بالشركة والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والمهندس باسل عرفات معاون الوزير.

 

 

وتناول اللقاء استثمارات الشركة في مصر من خلال مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 72 مليون لتر سنوياً، إلى جانب جهودها في مجال الدهانات المقاومة للحريق ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية المرتبطة بها.

 

 

وأكد الوزير أن الصناعات الكيماوية تأتي ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 والتي تحظى باهتمام بالغ من الوزارة، نظراً لارتباطها الوثيق بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلاً عن قدرتها العالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.

 

 

وأشار هاشم إلى أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، والعمل على نقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم الشامي المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر للدهانات حرص الشركة على مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، التي تعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتد أنشطتها بالسوق المصري لأكثر من 40 عاماً، لافتاً إلى نجاح الشركة في توطين صناعة الدهانات المقاومة للحريق في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكداً أن المنتجات المصنعة محلياً يتم تصديرها إلى عدد من الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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