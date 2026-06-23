ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية و(48) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال (24) ساعة

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ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية و(48) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال (24) ساعة

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ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية و(48) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال (24) ساعة

ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية و(48) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:18 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط عدد (107374) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد (1224) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (41) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط عدد (462) مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة. كما تم فحص عدد (157) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام، والتحفظ على عدد (2) مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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