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ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالجيزة لمخالفته قانون الملكية الفكرية

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ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالجيزة لمخالفته قانون الملكية الفكرية

ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالجيزة لمخالفته قانون الملكية الفكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:18 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات أن الاستوديو يستخدم أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو وضبط المدير المسؤول، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الاستوديو بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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