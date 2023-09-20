خبر سار للسعوديين.. صدور قرارات ملكية بعودة صرف بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد الاطلسي - صدر مرسوم ملكي يفيد بصرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام ثم بعد ذلك تم إيقافه بشكل تام، وذلك في عام 2020 لتبدأ صرف المكرمة الملكية لكافة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ولم يعد بعدها صرف بدل غلاء المعيشة مرة أخرى، وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي بدأ استفسار المواطنين حول عودة بدل غلاء المعيشة مرة أخرى.

عودة بدل غلاء المعيشة اليوم الوطني

تزامنًا مع انتهاء جلسة

مجلس الوزراء اليوم

يتساءل المواطنين حول شمول القرارات الملكية الجديدة أي أوامر تشير إلى صرف بدل غلاء معيشة، ولذلك كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بعودة صرف بدل غلاء المعيشة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، وأكدت أن لا صحة للأخبار المتداولة فيما يتعلق بصرف معونة استثنائية خلال اليوم الوطني، مع تأكيدها أن المنحة تم وقفها منذ ثلاث سنوات، ولم تصرف حتى الآن مرة أخرى، ولن يتم صرفها إلا بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

قبل الايقاف قيمة بدل غلاء المعيشة

حددت وزارة الموارد قيمة بدل غلاء المعيشة للمواطنين المستفيدين قبل أن يتم إيقافه بأمر ملكي في عام 2020، وكانت تصرف على النحو التالي:

للعاملين في القطاع العسكري والمدني: كانت تصرف المنحة بقيمة 1000 ريال سعودي.

و للمتقاعدين والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية: كانت تصرف لهم بقيمة 500 ريال سعودي.

أما المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي: فكانت تصرف لهم بقيمة 500 ريال سعودي.

وبالنسبة للطلاب: فكانت تزيد المكافأة بنسبة 10% بشكل شهري.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة

بدل غلاء المعيشة إحدي المساعدات المالية المقدمة لبعض الفئات والأفراد لمساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، لذلك قد حددت وزارة الموارد بعض الشروط التي تتوافر في المتقدمين للحصول على بدل غلاء المعيشة في حال تم عودة صرفه مرة أخرى، تتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون المستفيد من أصحاب المملكة العربية السعودية ومقيم فيها بشكل دائم.

أن يكون المواطن مستفيد من المعاش الضماني.

يشترط ألا يزيد دخل الزوجة عن 8600 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى دخل المستفيد لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

عمر المتقدم لا يجب أن يكون أقل من 35 عام.