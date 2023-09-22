قرار سعودي جديد بوقف عملية الترحيل حتى لو كانت الإقامة منتهية لهذه الجنسية من المقيمين !..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية بداءها في إجراءات تمديد مدة الإقامة في السعودية لتأشيرات المعتمرين من الجنسية السودانية الذين صعبت عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وذلك بتوجيهات من قيادة المملكة.وبينت أنه تم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية “أبشر أفراد”، للراغبين من المواطنين والمقيمين في استضافتهم.

استضافة المعتمرين

وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة “عائلية أو شخصية” بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر.

كما يمكن تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.

طريقة التقديم

وأشارت “الجوازات” إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة : الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر أفراد” https://www.absher.sa .

ثم خدماتي – الجوازات – تواصل – اختيار القسم “تأشيرات الزيارة” .

اختيار الخدمة “طلب استضافة المعتمرين السودانيين”.

إرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة “وصف الطلب