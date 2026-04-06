الذهب ينخفض مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع النفط

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 10:10 صباحاً - بلومبرج _ افتتحت أسعار الذهب على فجوة هبوط قبل أن تحاول التعافي جزئيًا، حيث سجلت المعاملات الفورية 4,634.60 دولار للأوقية، فيما بلغت العقود الآجلة 4,658.55 دولار للأوقية، وسط تقلبات قوية في أسواق السلع.

وجاء هذا التراجع في أسعار الذهب بالتزامن مع صعود حاد لأسعار النفط، بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة التفاوض إلى 84 ساعة قبل بدء ما وصفه بـ”التدمير الكامل” لإيران.

وسجل الخام الأمريكي 113 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام برنت 110.60 دولار، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز للأسبوع السادس على التوالي، ما يفاقم المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وفي تصريح تصعيدي، قال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء والكباري… تدمير لا يشبه أي شيء! افتحوا المضيق وإلا ستعيشون في الجحيم يا حفنة من المجانين — فقط شاهدوا! المجد للإله”.

وأفادت تقارير بأن هناك محاولات تواصل غير مباشر عبر باكستان بين واشنطن ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكن الموقف الرسمي الإيراني لم يتغير بعد، مع استمرار رفض طهران قبول مهلات ترامب.

