من هو العدو الأول للسعودية وأمريكا؟ .. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفجر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر تصريح الشأن الرياض، للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائمة الأكثر مشاهدة، خلال المقابلة التي أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في هذا الصدد، على أن المملكة هي "أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين، وهي قصة هذا القرن"، مشيرا إلى أن بلاده الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات.

وقال إن استقطاب السياحة مرتبط بتطوير القطاعات ومنها الرياضة والترفيه والثقافة، مضيفا "لا نمانع تطوير قطاع الرياضة كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية".

ومضى يقول "نعمل كي تسهم الرياضة بنسبة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قريبا".

"عدو السعودية وأمريكا"

في الشأن السياسي، رفض ولي العهد السعودي، الخميس، اتهام الحكومة السعودية بأنها "سهلت أو دعمت" شن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، خلال المقابلة إلى الهجمات المختلفة التي خطط لها زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن ونفذها ضد السعودية في التسعينيات.

ووفقا لـ"فوكس نيوز"، أقر ولي العهد السعودي بأن بن لادن كان "قادرا على تجنيد السعوديين"، ولكنه قال إن هذا "لا يؤدي إلى القيام بتلك الهجمات، وليس هناك أي معنى لأن تقدم دولة المساعدة لرجل يؤذيها".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "أسامة بن لادن قتل السعوديين والأجانب في ذلك الوقت في السعودية، هو عدونا وعدو لأمريكا".