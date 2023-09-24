مذيع أمريكي يحرج ولي العهد السعودي بسؤال غير لائق.. وهكذا الأمير صعقة بالرد؟

الرياض - محمد الاطلسي - رد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اتهام السعودية بممارسة "الغسيل الرياضي" باستثمار الأموال لتغيير أو تحسين صورتها خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وخلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في الشبكة بريت باير، في مدينة نيوم، قال: "إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي".

وأضاف: "أنا لا أهتم، الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1% من الرياضة، وأهدف أن يكون 1.5%، سمها ما شئت، سنحصل على 1.5%".

وكشف ولي العهد السعودي أنه يحب لعب ألعاب الفيديو في وقت فراغه كما أنه يمارس رياضتي المشي بين الجبال والغوص، ردا على سؤاله عما يفعله عندما يريد الاسترخاء في وقت فراغه: "ألعب ألعاب الفيديو"، وسأله المذيع: "هل أنت لاعب جيد لألعاب الفيديو؟" فأجاب ولي العهد: "أحب هذه الألعاب منذ أن كنت طفلا".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ألعاب الفيديو "تعزله عن الواقع" وتحدث عن الرياضات الإلكترونية قائلا: "إنها واحدة من أهم الرياضات حول العالم وواحدة من أكثر الصناعات نموا على هذا الكوكب إذ تنمو بمعدل 50% كل عام، ويجني صندوق الاستثمارات العامة أرباحا استثمارية تبلغ نسبتها 15 إلى 20% كل عام"، وأردف بالقول: "هذا أمر رائع لا أود أن أضيعه".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه يلعب الألعاب الإلكترونية مع أطفاله وأصدقائه وأنه "يبتعد عن أجواء العمل لبضع ساعات".

وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه يمارس رياضتي المشي بين الجبال والغوص في وقت فراغه و"يستمتع بالطبيعة" وأشار إلى أنه يلعب الغولف والبادل وكرة القدم أيضا.