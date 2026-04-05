بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 24.35 نقطة، أي نسبة 0.29 في المئة، ليبلغ مستوى 8444.09 نقطة.
وتم تداول 148.5 مليون سهم، عبر 12161 صفقة نقدية بقيمة 42.4 مليون دينار كويتي (نحو 129.7 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 24.13 نقطة، أو 0.31 في المئة، ليبلغ مستوى 7738.57 نقطة، من خلال تداول 79.5 مليون سهم عبر 6610 صفقات نقدية بقيمة 12.4 مليون دينار (نحو 37.9 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بـ 35.95 نقطة، أي ما يعادل 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 9032.40 نقطة من خلال تداول 69 مليون سهم عبر 5551 صفقة بقيمة 29.9 مليون دينار (نحو 91.4 مليون دولار).
كما فقد مؤشر (رئيسي 50)، 16.17 نقطة، أي نسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 8041.66 نقطة من خلال تداول 66 مليون سهم بقيمة 10.53 مليون دينار (نحو 32.13 مليون دولار).
