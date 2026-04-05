روسيا تُسقط 87 مسيّرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إسقاط منظومة دفاعها الجوي 85 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن منظومات الدفاع أسقطت خلال الليلة الماضية 87 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، ونيجني نوفغورود، وكورسك، وأوريول، وتامبوف، وكالوغا، وبينزا، وأوليانوفسك، وتفير، ولينينغراد، وجمهوريتي موردوفيا والقرم".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
