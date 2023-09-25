اتفرج صور خطيرة تكشف عن مفاجأة صادمة حدثت في شواطئ جدة السعودية!

الرياض - محمد الاطلسي - تم نشر مقطع فيديو على قناة يوتيوب يوثق لحظات استمتاع ثلاث فتيات في أحد شواطئ السعودية بالبحر بطريقة خاصة، حيث ظنن أنه لا يوجد أحد يشاهدهن. تم تصوير الفيديو بطريقة سرية

قام مصور الفيديو بالتقاط اللقطات من زاوية غير لائقة، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تباينت ردود الفعل حول الفيديو المثير للجدل، حيث انتقد العديد من المعلقين مصور الفيديو واعتبروا أن ما قام به يعتبر انتهاكًا لخصوصية الفتيات.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت قانونًا يعاقب من يقوم بتصوير شخص دون علمه، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على خصوصية المواطنين وحمايتهم من المتطفلين.

تعتبر السعودية أن تصوير الشخص دون علمه يعد ابتزازًا للسمعة وتشهيرًا بالآخرين، وتعاقب من يقوم بذلك بغرامة مالية قدرها 500,000 ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة عام.