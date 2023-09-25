السعودية تعلن توفر 500 وظيفة في جميع المجالات.. الرابط وطريقة التقديم هنا

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت وزارة الداخلية (برنامـج المدن الطبية بالإدارة العامة) عن فتح باب التقديم على عدد من الفرص الوظيفية في المجالات (الإدارية، الصحية، الطبية) بالإضافة لفرص الابتعاث والإيفاد- مع ملاحظة ان التقديم متاح للسعوديين والسعوديات فقط – وذلك وفقًا لما تم نقله من حساب الوزارة الرسمي؛ وموضح أدناه: مجالات التوظيف: – وظائف إدارية. – وظائف صحية. – وظائف طبية. – فرص الابتعاث. – فرص الإيفاد.

مواعيد التقديم: – بداية التقديم: الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م – نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1445/03/13هـ الموافق 2023/09/28م.

طريقة التقديم: – التقديم على وظائف وزارة الداخلية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر في الرابط التالي: رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ) ( المصدر: حساب الوزارة الرسمي )