السعودية بتصريح جديد من الجوازات حول وقف تجديد الزيارات العائلية على هذه الفئات والكشف عن السبب

الرياض - محمد الاطلسي - جوازات المملكة توضح حقيقة ايقاف تمديد الزيارات بالسعودية، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين والزائرين على حدٍ سواء، وهذا عبر منصة التأشيرات الإلكترونية التي تجعل من السهل إتمام إجراءات التأشيرة دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية، وهذا يساهم في توفير الجهد والوقت على المواطنين.

حقيقة ايقاف تمديد الزيارات بالسعودية

لقد وضحت هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية أن الأخبار المتداولة حول وقف تجديد الزيارة العائلية ما هي إلا أخبار واهية وغير حقيقية بالمرة، حيث لا تزال هذه الخدمة متاحة، فلم يصدر أي قرار أو تصريح ملكي من قبل أي جهة في السعودية تؤكد على صحة تلك الشائعات.

لأن خدمة الزيارة العائلية تعتبر من أهم الخدمات التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم والسماح لهم بالتمتع بحالة نفسية أفضل عبر قضاء وقت مميز مع العائلة، والجدير بالذكر أن تمديد الزيارة يبدأ من يومين ويصل إلى عامين، ولكن ذلك يكون تبعًا لشروط محددة وضعتها وزارة الداخلية السعودية.

أسباب رفض تجديد تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن أن يتعرض المُتقدم بطلب تجديد تأشيرة الزيارة العائلية إلى رفض طلبه، وهذا يعود إلى العديد من الأسباب التي تأتي على النحو التالي:

من أهم الأسباب هي عدم الالتزام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل استخراج التأشيرة أو تمديدها.

يمكن أن يتم رفض طلب تجديد تأشيرة الزيارة العائلية في حالة أن صلة القرابة بين المدعوين والمقيم لم تكن من الدرجة الأولى.

من أسباب رفض طلب تجديد التأشيرة عدم تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالزائر أو المقيم بصورة صحيحة تبعًا لما هو مسجل في الجهات المعنية.

يمكن رفض الطلب إذا لم تتوافر لدى المُتقدم إقامة عمل في السعودية، حيث يتم رفض طلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية في حال كان المقيم لديه إقامة مرافق.

شروط استخراج تصريح تجديد الزيارة العائلية

على المواطنين الراغبين في استخراج تصريح تجديد الزيارة العائلية أن تتوافر لديه مجموعة من الشروط المهمة التي حددتها جوازات المملكة، والتي تأتي على النحو التالي:

من الضروري أن تكون فترة صلاحية الإقامة سارية الصلاحية.

أن يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا.

يجب استيفاء جميع البيانات بشكل صحيح، بالإضافة إلى الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

لا بد أن يكون جواز السفر للشخص المقيم ساري الصلاحية وهذا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الأشخاص المدعوين.

يشترط أن تتوافر صلة قرابة من الدرجة الأولى بين الشخص المقيم والزائرين.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

إن المملكة العربية السعودية توفر للأفراد فرصة الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في مقابل رسوم بسيطة، ومن خلال الآتي نتعرف على تفاصيل رسوم تأشيرة الزيارة العائلية:

إن الرسوم التي حددتها وزارة الخارجية السعودية لاستخراج تأشيرة زيارة عائلية تتراوح بين 150 وتصل إلى 200 ريال سعودي.

بالنسبة لاستخراج تأشيرة زيارة عائلية مدتها أسبوعين أي 90 يوم، فإن تكلفة التأشيرة تكون 2000 ريال سعودي.

سعر استخراج تأشيرة زيارة عائلية من أجل الإقامة لفترة 6 أشهر يكون 3000 ريال سعودي.

القيام باستخراج تأشيرة الزيارة العائلية التي تكون مدتها سنة كاملة، فهذا يكلف مبلغ 5000 ريال سعودي.

بالنسبة لقيمة رسوم الزيارة العائلية التي تكون مدتها 24 شهر، فتبلغ قيمتها 8000 ريال سعودي.

إن الزيارة العائلية تعتبر من أهم الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين، حيث تسمح بقضاء وقت مع أسر المواطنين والمقيمين، ومن الخدمات المهمة المتعلقة بالزيارة العائلية خدمة تمديد الزيارة، لكن في الآونة الأخير انتشرت الأقاويل حول إيقاف تصريح التمديد، والتي تعد غير صحيحة.