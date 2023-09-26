معجزة لا يصدقها العقل.. شاب سعودي فارق الحياة وبعد موته تمكن من انقاذ 4 أشخاص

الرياض - محمد الاطلسي - نجح فريق طبي مختص بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من إنقاذ 4 حالات في زراعة الكلى والكبد والرئة، من خلال نقل أعضاء متوفى دماغياً لها.

وكان الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى، قدرفع تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية بصفتها وفاة حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفقًا للبروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة، ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيًا.

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أنه تم زراعة الكلية اليمنى لمريض بعمر 50 عامًا، وكذلك تم زراعة الكلية اليسرى لمريضة عمرها 47 عامًا، وكذلك تم زراعة الكبد لمريض عمره 44 عامًا، وكذلك تم زراعة الرئة لمريضة عمرها 45 عامًا.