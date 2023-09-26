مفاجأة سارة : الملك سلمان يعلن عن تسهيلات كبيرة لأبناء الجنسية اليمنية ..و الفرحة تعم الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة لافتة ومهمة، أعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن تقديم تسهيلات للمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية الراغبين في مغادرة الأراضي السعودية بشكل نهائي.

هذا الإعلان يأتي ليضيء أملًا في قلوب الكثيرين الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب الرسوم المفروضة على المغتربين أفادت السفارة اليمنية بأن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قد أبدت استعدادها للتعاون والتسهيل على الرعايا اليمنيين الراغبين في الرحيل.

وسيتم ترتيب الإجراءات لمن يعانون من عدم القدرة على سداد الرسوم المقررة، مع مراعاة أن تلك الرسوم ستظل مستحقة عليهم في حالة رغبتهم بالعودة إلى المملكة مستقبلاً.

مراعاة تعليمات الحج والعمرة

من جانب آخر، أوضحت السفارة أنه يجب على الراغبين في الخروج النهائي مراعاة تعليمات الحج والعمرة، حيث يجب التأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالشؤون الدينية والزيارة للأماكن المقدسة تأتي هذه الخطوة لتشكل مصدر أمل للعديد من المغتربين اليمنيين الذين يعيشون في ظروف صعبة ويواجهون تحديات كبيرة في المملكة العربية السعودية. يبحث كثيرون عن فرصة للعودة إلى وطنهم ولكن الظروف المالية قد تكون عائقاً امامهم.

تعتبر السفارة اليمنية في الرياض جسرًا بين المواطنين اليمنيين والجهات الرسمية في المملكة، وتسعى دائمًا لتقديم الدعم والمساعدة لليمنيين. ومن خلال هذا الإعلان، تؤكد السفارة على حرصها الدائم على تحقيق مصلحة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم.