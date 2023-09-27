لأول مرة.. السعودية تمنح الجواز والجنسية بسهولة لمن يعملون في هذه المهن

الرياض - محمد الاطلسي - أصبح الحصول على الجنسية السعودية يعد حلماً لكثير من الوافدين والعاملين على أرض المملكة، ويبحث الكثير منهم عن الطرق والشروط التي قد تمكنهم من تحقيق حلمهم والحصول على الجنسية، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال شروط ومتطلبات الحصول على الجنسية والمهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية في قسم التجنيس على موقعها الإلكتروني.

شروط التقديم على الجنسية:

يجب ان يكون المتقدم دخل للأراضي السعودية بطريقة مشروعة. وان يحمل جواز سفر ساري، يستطيع من خلاله الرجوع لبلاده مرة أخرى به. ضرورة أن يكون قد مضى على اقامته مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من خلال رخصة الإقامة النظامية التي يحملها بما يتماشى مع أحكام النظام الخاص.

أن يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

الثلاثة عناصر السابقة تمثل عدد من النقط يجب أن يحصل عليها المتقدم ولا تقل عن 33 نقطة موزعة بشكل محدد كالآتي:

10 نقاط: الإقامة لا تقل عن 10 سنوات متتالية. 13 نقطة: المهنة والتي يتم إثباتها من خلال المؤهل فهي مثل (13 نقطة كاملة لشهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة، 10 نقط شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى، 8 نقاط شهادة الماجيستير، 5 نقاط شهادة البكالوريوس.

10 نقاط: للروابط الأسرية عند وجود أقارب سعوديين للمتقدم مثل إذا كان الأب او الأم سعودي 3 نقاط، الزوجة والديها سعوديين 2 نقطة، أولاد أخوة سعوديين 2 نقطة ولو أخ واحد نقطة واحدة. الحد الأدنى للحصول على النقاط 23 نقطة.

المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس عندما أعلن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز فتح باب الحصول على الجنسية عام 2019، كان يهدف لاستقطاب الكوادر والكفاءات التي ستقوم بدورها في تعزيز فرصة المملكة على تحقيق رؤية 2030، لذا فتح الباب لتجنيس الكفاءات فقط بالإعلان عن المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، فهو ويحرص على ضم المتميزون والمبدعون من الأطراف المجاورة سواء أكانوا من البلاد النازحة أو من مواليد السعودية التي تنتظر الفرصة للتعبير عن نفسها مثل: إنشاء ملف تعريف الآن المهندسين. العلماء. المبتكرون. الصيادلة. خبراء الطاقة. التكنولوجيين. قطاعات الطاقة الذرية. مجال الفضاء.

الإنترنت! تسجيل مجاني جميع المجالات التي تساعد على تحقيق رؤية السعودية 22030. شروط التجنيس في السعودية 2022 الشروط الثلاثة الأساسية كانت فقط من أجل النظر بالطلب المقدم للحصول على الجنسية، ولقد نص النظام على بعض الشروط التي يجب استيفائها بالمتقدم، وتلك هي شروط التجنيس في السعودية 2022 التي يجب توافرها لمن يريد الحصول على الجنسية السعودية:

شروط الحصول على الجنسية أن يكون المتقدم له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك. لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوب السجن لجريمة أخلاقية تزيد عن 6 شهور.

إجادة اللغة العربية. أن يكون سليم العقل والجسم. أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد. بلوغ المتقدم سن الرشد (الثامنة عشر عامًا). يجب تقديم شهادة عن السلوك من الجهة التي ينتسب إليها المتقدم أو التي يعمل بها. تقديم إقرار بأنه لم يسبق له أن حكم عليه أو قضى عقوبة بالسجن لأي جريمة أخلاقية.