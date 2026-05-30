تراجع في عيار 21 الآن..سعر الذهب اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 06:10 مساءً - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات داخل محلات الصاغة وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ويواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين الراغبين في متابعة تطورات الأسعار بشكل يومي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 30 مايو 2026

حافظ الذهب عيار 21 على مستواه خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 6790 جنيهًا للجرام ويعتبر هذا العيار الأكثر انتشارًا بين المشترين في السوق المصرية، وجاء استقرار الأسعار بعد سلسلة من التحركات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على اتجاهات السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7763 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 5827 جنيهًا للجرام.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 54320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

استقرت أسعار الأوقية في الأسواق العالمية بالقرب من مستوى 4584 دولارًا وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.