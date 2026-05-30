أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

مجموعة منتخب مصر فى كأس العالم 2026 قبل السفر إلى أمريكا

مجموعة منتخب مصر فى كأس العالم 2026 قبل السفر إلى أمريكا

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال فى نهائى دوري الأبطال

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال فى نهائى دوري الأبطال

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في...

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في...

تراجع في عيار 21 الآن..سعر الذهب اليوم السبت...

تراجع في عيار 21 الآن..سعر الذهب اليوم السبت...

الأخضر وصل كام؟..سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري...

الأخضر وصل كام؟..سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري...

إنجاز لأول مرة.. بعثة الحج المصرية بإشراف وزارة الداخلية تفوز بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز

إنجاز لأول مرة.. بعثة الحج المصرية بإشراف وزارة الداخلية تفوز بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز

الرئيس التنفيذي لشيفرون: لن ندفع رسوم عبور لمضيق هرمز

الرئيس التنفيذي لشيفرون: لن ندفع رسوم عبور لمضيق هرمز

: إنتاج روسيا من الديزل ينخفض 10% أخرى في مايو الجاري

: إنتاج روسيا من الديزل ينخفض 10% أخرى في مايو الجاري

ترامب: يجب فتح مضيق هرمز بلا رسوم وبحركة شحن غير مقيدة في الاتجاهين

ترامب: يجب فتح مضيق هرمز بلا رسوم وبحركة شحن غير مقيدة في الاتجاهين

الرئيسية أخبار عالمية

تراجع في عيار 21 الآن..سعر الذهب اليوم السبت...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تراجع في عيار 21 الآن..سعر الذهب اليوم السبت...

تراجع في عيار 21 الآن..سعر الذهب اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 06:10 مساءً - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات داخل محلات الصاغة وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ويواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين الراغبين في متابعة تطورات الأسعار بشكل يومي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية. 

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 30 مايو 2026

حافظ الذهب عيار 21 على مستواه خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 6790 جنيهًا للجرام ويعتبر هذا العيار الأكثر انتشارًا بين المشترين في السوق المصرية، وجاء استقرار الأسعار بعد سلسلة من التحركات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على اتجاهات السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7763 جنيهًا للجرام.
  • وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 5827 جنيهًا للجرام.
  • فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 54320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

استقرت أسعار الأوقية في الأسواق العالمية بالقرب من مستوى 4584 دولارًا وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق