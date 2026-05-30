القاهرة الاخبارية: إسرائيل تتمسك ببقاء قواتها في جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 07:05 مساءً - أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان تشهد تصعيدًا متواصلًا، في ظل تمسك إسرائيل بالإبقاء على وجودها العسكري داخل مناطق جنوبية، رغم الحديث المتكرر خلال الفترة الماضية عن ترتيبات للانسحاب وتهدئة الأوضاع على الحدود.

وأضافت أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي رعد عبد المجيد، أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بعدد من النقاط العسكرية داخل الجنوب اللبناني بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات، معتبرًا أن استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تستهدف قواته ومواقعه يمثل مبررًا لبقاء هذه القوات في مواقعها الحالية.

تمسك إسرائيلي بالوجود العسكري

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تربط أي خطوة تتعلق بإعادة الانتشار أو الانسحاب بالتطورات الميدانية على الأرض، مشيرة إلى أن تل أبيب تبدو مصرة على الحفاظ على وجودها العسكري طالما أنه يخدم رؤيتها الأمنية ويمنحها هامشًا أوسع للتعامل مع التهديدات القادمة من الجنوب اللبناني.

وأكدت أن هذا التوجه يعكس قناعة إسرائيلية بأن الظروف الحالية لا تزال غير مواتية لتنفيذ انسحاب كامل، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية وتبادل الهجمات عبر الحدود.

التفاوض تحت النار

وأشارت دانا أبو شمسية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية وصفت المشهد الحالي بأنه "تفاوض تحت النار"، حيث تتزامن التحركات الدبلوماسية والحديث عن التهدئة مع استمرار العمليات العسكرية على الأرض.

ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات مكثفة على مناطق الجنوب اللبناني، بمعدل يقترب من 100 غارة يوميًا وفق تقديرات متداولة، بالتوازي مع إصدار أوامر إنذار وإخلاء لسكان عدد من البلدات الجنوبية، في إطار العمليات العسكرية المستمرة.

تصعيد متبادل على جانبي الحدود

وأكدت أن التصعيد لا يقتصر على الجانب الإسرائيلي، إذ تستمر عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمال إسرائيل، ما يعكس استمرار حالة الاشتباك المفتوح بين الجانبين.

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت سقوط صواريخ في مناطق بالشمال الإسرائيلي، من بينها مدينة كريات شمونة، إلى جانب استمرار استخدام الطائرات المسيّرة في الهجمات المتبادلة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الأمني على الحدود.

مخاوف من اتساع رقعة المواجهة

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن استمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع تعثر جهود التهدئة يثير مخاوف متزايدة من احتمال اتساع نطاق المواجهة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن التطورات الميدانية المتسارعة تجعل المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه واستمرار تبادل الرسائل العسكرية والأمنية عبر الحدود.