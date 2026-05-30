ميسي يتربع على عرش ملوك الأهداف الحاسمة فى نهائيات دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 07:05 مساءً - فى سماء كرة القدم الأوروبية يظل دوري أبطال أوروبا الحدث الأهم والأكثر سحرًا، البطولة التي لا تصنع الألقاب فقط، بل تخلق الأساطير وتمنح اللاعبين فرصة الخلود في ذاكرة الجماهير، وعلى مدار العقود تحولت "ذات الأذنين" إلى مسرح للأبطال، حيث لا يكفي الأداء الجيد، بل تُكتب العظمة في اللحظات الحاسمة.

أفضل لاعبي نهائيات دوري أبطال أوروبا

في هذا السياق، استعرضت شبكة GiveMeSport البريطانية قائمة تضم أعظم لاعبي نهائيات دوري أبطال أوروبا في القرن الحادي والعشرين، اعتمادًا على الأداء الفردي، والتأثير المباشر فى النتائج، وقيمة اللحظة فى تاريخ البطولة، التي شهدت 26 نهائيًا منذ عام 2000.

ومع اقتراب نهائي نسخة 2025-2026 بين باريس سان جيرمان وآرسنال على ملعب بوشكاش أرينا، تتجدد الذكريات حول النجوم الذين حسموا النهائيات وصنعوا التاريخ.

ميسي يتصدر أساطير نهائيات دوري أبطال أوروبا بلا منازع

تصدر ليونيل ميسي القائمة كأفضل لاعب فى نهائيات دوري الأبطال فى القرن الحالي، بفضل أدائه الأسطوري بنهائي 2011 أمام مانشستر يونايتد، حين قاد برشلونة للفوز بثلاثية مقابل هدف، وقدم واحدة من أعظم العروض الفردية في تاريخ البطولة.

ميسي لم يكن مجرد هداف، بل قائد للهيمنة الكاملة، حيث سيطر برشلونة على مجريات النهائي بشكل مطلق، ليؤكد البرغوث مكانته كأحد أعظم من لمس الكرة على الإطلاق.

كورتوا وجيرارد.. لحظات لا تُنسى في تاريخ دوري الأبطال

في المركز الثاني جاء تيبو كورتوا بعد أداء خارق في نهائي 2022 أمام ليفربول، عندما أنقذ ريال مدريد من أهداف محققة بتصديات تاريخية قادت الفريق للتتويج.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ستيفن جيرارد، قائد ليفربول في ملحمة إسطنبول 2005، حين قاد العودة التاريخية أمام ميلان من التأخر بثلاثية إلى التعادل ثم الفوز بركلات الترجيح.

أسماء صنعت التاريخ في نهائيات دوري أبطال أوروبا

القائمة ضمت أيضًا أسماء أسطورية تركت بصمتها في لحظات لا تُنسى، مثل زين الدين زيدان بهدفه التاريخي في نهائي 2002، وتشافي الذي قاد برشلونة للسيطرة الكاملة في نهائي 2009، وأنخيل دي ماريا الذي لعب دورًا حاسمًا في "لا ديسيما" عام 2014.

كما برز نجولو كانتي في نهائي 2021 بأداء دفاعي استثنائي، ودييجو ميليتو الذي سجل ثنائية قادت إنتر ميلان للقب 2010، إضافة إلى أوليفر كان الذي تألق في ركلات الترجيح عام 2001.

رونالدو وبنزيما… ملوك الحسم الأوروبي

لا يمكن تجاهل كريستيانو رونالدو، الذي تألق في نهائي 2017 أمام يوفنتوس بتسجيل هدفين، ليؤكد مكانته كأفضل هداف في تاريخ البطولة.

كما ظهر كريم بنزيما كأحد أهم عناصر الحسم في العصر الحديث، خاصة في نهائي 2018 وأدوار ريال مدريد الأوروبية التي قاد فيها الفريق نحو ألقاب تاريخية.

نهائي باريس سان جيرمان وآرسنال… صراع جديد على كتابة التاريخ

تتجه أنظار العالم فى السابعة مساء السبت إلى ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس يدخل اللقاء بطموح الحفاظ على اللقب بعد موسم قوي أطاح خلاله بعمالقة مثل ليفربول وبايرن ميونخ، بينما يخوض آرسنال النهائي الأول له منذ عام 2006 باحثًا عن اللقب الأول في تاريخه.