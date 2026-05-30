تشديد الإجراءات بالحجر الصحي فى مطار القاهرة لاستقبال الحجاج والقادمين من الدول المحتمل تأثرها بالإيبولا

تشديد الإجراءات بالحجر الصحي فى مطار القاهرة لاستقبال الحجاج والقادمين من الدول المحتمل تأثرها بالإيبولا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 07:05 مساءً - أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية للحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة جاهزية الفرق الطبية والإجراءات الوقائية المطبقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة لمنظومة الترصد الصحي بالمنافذ.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد عمل الحجر الصحي والصالة الموسمية ومبنى الركاب 3، حيث اطمأن على انتظام الخدمات الصحية، وتوافر القوى البشرية المدربة، وكفاية المستلزمات الطبية والأدوية، كما تابع إجراءات استقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة والإجراءات الوقائية المتبعة لضمان سلامتهم.

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب الوزير اطلع على الإجراءات المطبقة على الرحلات القادمة من الدول  المحتمل تأثرها  بمرض الإيبولا، والتي تشمل مناظرة جميع الوافدين، وقياس درجات الحرارة، واستيفاء الاستبيانات الصحية، وتسجيل أرقام الهواتف وعناوين الإقامة لتسهيل المتابعة.

 

وأكد نائب الوزير استمرار متابعة القادمين من المناطق المتأثرة لمدة 21 يومًا من تاريخ الوصول، من خلال فرق الطب الوقائي بالمحافظات، مع التعامل الفوري مع أي أعراض وفق البروتوكولات المعتمدة، في إطار رفع درجة الاستعداد بجميع المنافذ للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أنهى حياته بعد قتل زوجته.. تشريح جثامين زوجين بالشرقية

