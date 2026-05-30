أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال فى نهائى دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 06:11 مساءً - يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي باريس سان جيرمان ضد أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، في السابعة مساء اليوم، في صدام مرتقب يجمع بين طموح التتويج الثاني على التوالي ورغبة تحقيق اللقب الأول فى تاريخ النادي اللندني.

 

 

 

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال 

تذيع قنوات بي إن سبورتس، صاحبة حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال عبر قناة beIN SPORTS 1 HD ، beIN SPORTS 2 HD

 

 

 

باريس سان جيرمان ضد آرسنال

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع بين خبرة باريس سان جيرمان وطموح آرسنال، في نهائي يعد واحدًا من أبرز وأقوى نهائيات البطولة خلال السنوات الأخيرة.

 

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة النهائية بعد مسيرة قوية في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في إقصاء بايرن ميونخ في نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-5، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية على التوالي، ويقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التتويج باللقب القاري مرتين متتاليتين.

 

وكان باريس سان جيرمان قد شق طريقه نحو النهائي بعد تجاوز عقبات قوية في الأدوار السابقة، حيث أطاح بـليفربول في ربع النهائي، ثم تخطى تشيلسي في دور الـ16، قبل أن يتفوق على موناكو في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية، ليؤكد جاهزيته الكاملة للنهائي المرتقب.

 

 

 

 في المقابل، يدخل آرسنال المواجهة النهائية بعد مشوار مميز أعاد الفريق إلى الواجهة الأوروبية، حيث تمكن من إقصاء أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بعد أن سبق له التفوق على سبورتينج لشبونة في ربع النهائي، ثم تخطي باير ليفركوزن في دور الـ16، ليصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، باحثًا عن لقبه الأول في البطولة الأوروبية الكبرى.

 

ويأمل باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقبه القاري بقيادة نجمه عثمان ديمبيلي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2025، إلى جانب خبرة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، الذي يقود الفريق بثبات نحو مرحلة جديدة من النجاحات الأوروبية.

 

وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي، لاعبي فريق باريس سان جيرمان، إلى التدريبات الجماعية في دفعة معنوية قوية لـ«حامل اللقب» قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي، بعد تعافيهما من الإصابة.

 

ويسعى المدرب الإسباني لويس إنريكي بكتابة فصل جديد من النجاح مع نادي باريس سان جيرمان، بعدما رسّخ حضوره كأحد أبرز المدربين الذين مروا على الفريق الباريسي منذ توليه القيادة الفنية في صيف عام 2023، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا يتمثل في تحقيق لقب جديد من خلال التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته مع النادي.

 

وواصل إنريكي تعزيز سجله الحافل مع النادي الفرنسي، بعدما قاد الفريق مؤخرًا للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه ويصل إلى الرقم 11 من الألقاب التي حققها مع باريس سان جيرمان خلال فترة قصيرة، ما يعكس حجم التأثير الكبير الذي أحدثه منذ وصوله.

 

 

أرسنال يبحث عن اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا

على الجانب الآخر، يراهن آرسنال على أفكار مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، إضافة إلى تألق جناحه الشاب بوكايو ساكا، في محاولة لكتابة التاريخ والتتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي اللندني.

 

ويأمل أرتيتا في قيادة أرسنال لتحقيق ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث أكد ميكيل أرتيتا ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على حصد لقب تاريخي خلال المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان، معبرًا عن إيمانه بقدرة اللاعبين والجهاز الفني على تقديم أداء استثنائي، وكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي، حيث يركز على استغلال جميع الفرص التي ستتاح أمامه، ويؤمن أن روح الفريق وإصراره يمكن أن يكونا العامل الحاسم لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ أرسنال.

 

 

 

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

